Polícia Armas e bebidas são apreendidas em Osório

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Apreensão feita pela PRF. Foto: Divulgação/PRF Apreensão feita pela PRF. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta sexta-feira (10), na BR 101, em Osório, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um carro transportando uma arma e diversas bebidas que entravam ilegalmente no País.

Policiais rodoviários federais que realizavam o policiamento na rodovia abordaram um Punto, com placas de Santa Catarina, que vinha do Uruguai em direção ao seu estado de origem. Ao revistarem o porta malas do veículo, encontraram uma espingarda de pressão e cerca de 30 litros de bebidas. Entre elas, duas garrafas de vinho que valiam mais de 10 mil reais.

Como a importação de arma daquele tipo é proibida sem a autorização do exército, e a cota de importação de mercadorias foi superada, toda a carga e o veículo foram apreendidos. O condutor responderá pelo crime de descaminho.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário