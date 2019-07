Arsenal encaminhará membro da comissão médica para realização de exames com Everton em Porto Alegre

*Valéria Possamai

A Inglaterra passa a ser a principal candidata a ser o próximo destino de Everton. Em alta pelo Grêmio e destaque n do Brasil na conquista da Copa América, o atacante está no alvo de interesse do Arsenal, que já teria avançado nas negociações. Um membro da comissão médica do clube inglês deve chegar à Porto Alegre nos próximos dias para avaliar Cebolinha.

De acordo com a informação da Rádio Grenal, um membro da comissão médica do Arsenal deve vir à capital gaúcha ainda nesta semana para realizar exames médicos no jogador gremista. Sendo este um trâmite comum durantes as transações de jogadores, principalmente quando o negócio está próximo de ser fechado.

Vale lembrar que, o Coordenador de Seleções do Brasil, Edu Gaspar foi anunciado recentemente pelo time inglês. Ambos estiveram juntos pela Seleção Brasileira na Copa América. O brasileiro ficaŕá responsável por coordenar o trabalho da comissão técnica do time principal, o Centro de Treinamentos e o recrutamento de jogadores.

Após a partida desta sábado contra o Vasco, o camisa 11 do tricolor afirmou que está com uma proposta e não garantiu presença no próximo jogo, na quarta-feira, quando o time gaúcho encara o Bahia, fora de casa, pelo decisão da vaga às semifinais da Copa do Brasil.

“Tenho proposta. Não posso falar o clube. Não garanto que jogo na quarta-feira contra o Bahia, vamos ver”, disse Everton na zona mista da Arena.

Contudo, a direção do clube manteve a posição e voltou a afirmar que não há nenhuma proposta oficial pelo atacante. “Não temos proposta pelo Everton. Sabemos que muitos clubes desejam contratar ele, mas nada chegou até nós. Contamos com ele, ainda é jogador do clube”, afirmou o presidente Romildo Bolzan Jr.

Com contrato com o Grêmio até 2022, a direção do Grêmio já afirmou que só aceita uma negociação envolvendo o pagamento da multa avaliada em 80 milhões de euros. Detentor de 50% dos direitos econômicos, o clube gremista almeja o “melhor negócio de todos os tempos”, conforme declarou Bolzan em um evento recente.

