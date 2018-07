Arte, design e gastronomia passam a ser ofertados ao mercado através do projeto Crocco Loca, que inova na proposta com diferenciais competitivos

Três vértices dão forma ao CROCCO STUDIO, localizado na zona sul de Porto Alegre, em uma área privilegiada, próximo ao rio e em torno de muita vegetação, árvores, pássaros, vista para o pôr do sol e, acima de tudo, pontuado por um refinado bom gosto que une o rústico ao sofisticado, percebido nos diferentes espaços que o local exibe. Arte, design e gastronomia imperam no estúdio, tendo à frente respectivamente os três integrantes da família Crocco – Heloísa, a mãe e artista plástica, e os irmãos Thomaz – que atua no campo do design, tendo vivido oito anos na França e Vico – chef de cozinha, com formação na Alemanha. Todos trilhando com visibilidade suas trajetórias e sucessos profissionais.

“O mundo está mudando”, diz Heloísa, em um tom que expressa não apenas serenidade, mas toda sua vivência e experiência, alicerçadas por uma carreira invejável no cenário local e no País afora. Segundo ela, adaptar-se às novas exigências de um mundo em mutação, mais do que uma necessidade, é uma imposição. Com base nisso, a família contratou uma conceituada empresa de pesquisa (Inex Marketing e Estratégia) que logo detectou a oportunidade de ofertar a beleza do local, com suas peculiaridades e decorrentes potencialidades à comunidade empresarial gaúcha, com foco também em eventos e atividades sociais diversas.

Foi o embrião que deu origem ao projeto Crocco Loca que disponibiliza o estúdio ao mercado, seja para workshops, reuniões informais, grupos de estudos, happy hours e demais atividades. Cada uma delas, inclusive, podendo encerrar com almoços, jantares ou brunchs, tendo a gastronomia como ponto alto, tutelada por Vico Crocco. Como opcional, apenas o espaço podendo ser compartilhado, mas ainda sob o olhar e a atenção do chef, que não abre mão de preservar serviço, atendimento e a assinatura que agrega às suas criações gastronômicas, mesmo quando está ausente. “Eu tenho viajado muito e o Crocco Loca é uma forma de compartilhar a cozinha e ofertar diversidade ao mercado, pois nossa percepção é de que tem muita coisa acontecendo na cidade”, diz Vico.

Hoje, o CROCCO STUDIO também conta com equipe própria, que dá suporte tanto nas áreas do design quanto da gastronomia, a partir da contratação de dois jovens, Gabriel Barros e Dora Castilhos, que contribuem para o avanço da iniciativa. “Não é apenas espaço empresarial, festa, mas é tudo”, complementa Thomaz, que responde pela criação de vídeos, fotos e projetos de design entre outras atividades. Uma delas, a revitalização do artesanato brasileiro, que encabeça uma de suas coleções. Entusiasmado com o projeto, ele acrescenta que Crocco Loca agrega adicionais relevantes como segurança, limpeza, infraestrutura para apoiar eventos empresariais, passando por adequadas instalações e exigências que os formatos ofertados impõem.

“Estamos ofertando arte e sensibilidade experiencial”, diz Vico, ao salientar ainda que o espaço traz inspiração, “posicionado em valores reais de locação, coerentes com Porto Alegre”. As locações comportam espaços que variam de 24 a 60 pessoas e está disponibilizado de segundas a quintas-feiras, podendo também ser negociado aos finais de semana. A inclusão de cardápios também é outro opcional. “Tudo é feito por nós, com o maior carinho, com detalhes personalizados em cada ambiente”, como salienta Vico. O objetivo é o encantamento ao cliente, o que leva a família Crocco a projetar agenda lotada até o final do ano. Para acessar planos e condições de locação: vicocrocco@hotmail.com ou pelo fone (051) 98179.8030. (Clarisse Ledur)

A cozinha, comandada pelo chef Vico.

