Asilo Padre Cacique convida população para interagir com idosos no Dia dos Pais

O Asilo Padre Cacique prepara um domingo (9) especial para vovós e vovôs, em celebração ao Dia dos Pais. Na data, a diretoria do local destaca que as portas estarão abertas para que a comunidade possa abraçar, conversas, interagir com os idosos.

Na ocasião, às 12h, haverá um almoço exclusivo para os moradores do asilo. Além disso, eles também receberão kits com perfumes e sabonetes personalizados para cada um.

O local

A organização não governamental, sem fins lucrativos, foi fundada em 19 de junho de 1898, pelo padre baiano Joaquim Cacique de Barros. A Sociedade Humanitária Padre Cacique foi organizada para acolher e manter pessoas idosas carentes de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor ou credo religioso. Em muitos momentos, enfrentou sérias dificuldades para manter as instituições, como o Colégio de Santa Tereza e o Asilo de Mendicidade Padre Cacique, no século passado, e o Asilo São Joaquim, inaugurado em 1932.

É possível auxiliar o Asilo Padre Cacique, por meio do site da entidade.

