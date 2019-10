Após assalto em Viracopos, bandidos fazem reféns em bairro de Campinas

Criminosos suspeitos de participar de um roubo em Viracopos mantinham três reféns em uma casa no bairro Vida Nova, em Campinas (SP), próxima ao aeroporto, por volta das 12h20 desta quinta-feira (17). Policiais negociavam a liberação das vítimas. Outros dois criminosos foram mortos durante a fuga. Segundo a PM (Polícia Militar), 12 suspeitos estão cercados na casa.

Como foi o assalto em Viracopos

Os criminosos interceptaram, no pátio interno do terminal de cargas, um contêiner que carregava uma grande quantidade de dinheiro e iria ser embarcado em um avião da transportadora UPS. Para chegar até lá, usaram carros clonados.

A concessionária que administra Viracopos disse, em nota, que a quadrilha acessou o Terminal de Carga pelo portão E24, usando duas caminhonetes semelhantes a veículos da Aeronáutica. “Esses veículos tiveram os pneus dilacerados na entrada do portão, mesmo assim, seguiram até o pátio do Terminal de Carga e fizeram o assalto portando forte armamento”, afirmou.

“A quadrilha fugiu utilizando duas caminhonetes que aguardavam do lado de fora”, afirmou a concessionária. Um dos seguranças foi baleado na orelha e outro na perna. O estado de saúde deles ainda não é conhecido.

Ao menos parte da carga foi levada e depois encontrada pela PM em uma lixeira. A transportadora de valores Brinks, que foi alvo do assalto, disse estar levantando as informações. Em nota, a empresa informou que “está colaborando com as autoridades competentes para apuração do ocorrido”.

A PM e a Guarda Municipal interceptaram a quadrilha durante a fuga e houve troca de tiros. Três viaturas da Guarda Municipal e uma da PM foram alvejadas. Um policial militar foi baleado na perna. Segundo a PM, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi chamando.

Outros assaltos em Viracopos

Em março de 2019, um avião da Lufthansa foi roubado em Viracopos. Em apenas seis minutos, criminosos armados com fuzis levaram US$ 5 milhões em espécie. O avião havia partido de Guarulhos e fazia escala em Campinas antes de ir à Suíça.

Pelo menos outros seis crimes dentro do aeroporto e nos arredores tiveram repercussão desde outubro de 2012 – mês anterior ao início da gestão feita pela iniciativa privada no terminal.