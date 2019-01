A rumorosa viagem de parlamentares do PSL à China foi organizada por Vinicius Aquino, um assessor de Alexandre Frota. É de Aquino a proposta de instalar um projeto piloto de reconhecimento facial no Rio, em parceria com empresa daquele país. As críticas do guru Olavo de Carvalho à comitiva alarmaram parte dos deputados que topou a viagem e desconhecia a agenda de Aquino.

