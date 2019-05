Associação Leopoldina Juvenil recebe ex-nadador Gustavo Borges na quarta-feira

As inscrições para a palestra “Valores do Esporte para a Vida”, promovida pela Associação Leopoldina Juvenil, se encerram nesta sexta-feira (31). A atração do evento será o ex-nadador Gustavo Borges, convidado pela ALJ para comemorar os 10 anos da Metodologia Gustavo Borges na Escola de Natação. O evento será aberto ao público e acontecerá no Salão Boa Vista do Clube (Rua Marquês do Herval, 280, bairro Menino Deus), na próxima quarta-feira (5), às 17h.

Interessados deverão enviar um e-mail para: esportes@juvenil.com.br. A entrada é solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, que será repassado ao projeto Juvenil Solidário.

