Atacante do Botafogo sofre parada cardíaca durante treinamento

O atacante recém contratado pelo Botafogo Futebol e Regatas, Biro Biro, de 24 anos, sofreu uma parada cardíaca, durante treinamento nesta terça-feira (16),. Diego Santos Gama Camilo treinava no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e foi internado após o episódio. Seu quadro é considerado estável.

O clube informou que o jogador deixou o treino desacordado e amparado pelos companheiros. No vestiário, foi socorrido pelo clínico geral, Eduardo Amorim, que o reanimou sem necessidade do uso de desfibrilador. O ponta alvinegro foi levado para a Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio, onde chegou bem e conversando normalmente.

O Botafogo informou, pela rede social do clube, que Biro Biro foi encaminhado ao hospital e está sendo acompanhado pelo médico do clube, Ricardo Bastos, que também estava presente e auxiliou no atendimento no Estádio Nilton Santos. O quadro do atleta é estável e ele será submetido a uma bateria de exames para detectar o que provocou a parada cardíaca. O cardiologista Eduardo Saad está realizando os exames clínicos no jogador.

O Botafogo informa que o atleta Biro Biro foi encaminhado ao hospital e está sendo acompanhado pelo Doutor Ricardo Bastos, médico do clube que realizou o atendimento ainda no Estádio Nilton Santos. O quadro do atleta é estável e o mesmo passará por exames. — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 16, 2019

Biro Biro apresentou os primeiros sintomas de problema cardíaco, quando atuava pelo Shanghai Shenxin, em 2016, e desmaiou durante um jogo do Campeonato Chinês. Depois, o atacante corrigiu o problema de arritmia cardíaca, com a técnica conhecida como ablação (técnica realizada por meio de cateteres por veias e artérias, sem a necessidade de abertura do tórax). Biro Biro fez o procedimento no Rio de Janeiro e voltou a se consultar em maio. Em seguida, o atleta foi liberado para jogar normalmente.

