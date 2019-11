Um ataque contra um posto de patrulha do Exército do Mali deixou 24 militares mortos nesta segunda (18). Além disso, segundo um porta-voz das Forças Armadas morreram 17 militantes do grupo responsável pela ação no norte do país africano. A ofensiva ocorreu poucos dias depois de um ataque a outro posto militar que deixou 54 mortos – um dos maiores na história recente do Mali.