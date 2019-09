Ataque à burocracia

Deve entrar na lista de votações em plenário, hoje, a criação da Comissão Especial de Revisão Legal. A proposta do deputado estadual Giuseppe Riesgo buscará a modernização de leis que representam entraves burocráticos no Estado. A comissão será formada por 12 parlamentares e terá prazo de 120 dias para elaborar relatório técnico. Prazo curto para um grande desafio.

Saída é simplificar

Atualmente, há 10 mil e 800 leis no Estado. O excesso provoca desestímulo ao empreendedorismo e afugenta novos investidores. Isso faz com que o Rio Grande do Sul perca em competitividade para Santa Catarina e Paraná.

Não reclamam

A 24 de setembro do ano passado, faltando 11 dias para as eleições ao governo do Estado, entidades representativas da sociedade civil concluíram a entrega de cadernos de propostas aos candidatos.

Pelo silêncio até agora, devem estar satisfeitas com a gestão.

Abre o caixa

Até a próxima sexta-feira, 66 milhões de reais do Fundo Partidário sairão do Tesouro Nacional para irrigar, como mensalmente ocorre, as contas bancárias de 23 siglas.

Houve redução

Do total de 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 14 não atingiram a cláusula de desempenho e perderam, desde janeiro deste ano, o direito de receber recursos do Fundo. Nove elegeram deputados federais, mas não conseguiram alcançar o mínimo de votos ou de eleitos para a Câmara dos Deputados, em todo o território nacional, como é exigido pela Constituição Federal.

Não veem o dinheiro

Estão fora do Fundo Partidário: PC do B, Rede, Patri, PHS, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC.

Falta coragem

No final de setembro 1993, o senador Pedro Simon perguntou na tribuna: “O PMDB suporta um mergulho na ética?”

Pode repeti-la às vésperas da eleição para presidência do diretório nacional, marcada para 6 de outubro. Pelos esquemas das raposas, que pretendem se manter no poder, um mergulho determinaria afogamento.

Subindo

O placar eletrônico Impostômetro registrou 1 trilhão e 700 bilhões de reais a 24 de setembro de 2018. Ontem à noite, chegou a 1 trilhão e 790 milhões. O aumento não representou melhoria na prestação dos serviços públicos.

Demora bate recorde

O economista Roberto Campos costumava dizer: “O Brasil não tem um edifício fiscal, mas uma tapera cheia de goteiras.”

Mesmo com todas as evidências, a tão prometida reforma tributária não sai do lugar. Manter um sistema complicado e caro é um desligamento incrível da realidade.

Parado

“A suspensão do projeto de revitalização do Cais Mauá e a contratação da Fundação Universitária José Bonifácio, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, para realizar a avaliação socioeconômica e institucional do equipamento, serão aprofundadas em audiência pública da Comissão de Serviços Públicos da Assembléia Legislativa.”

A notícia foi publicada pelos jornais de 24 de setembro de 1999. Pode ser repetida com outros nomes porque nada andou em 20 anos. A denominação segue servindo: temos um Legispassivo.

No ponto

A previsão é de que saia hoje do forno um discurso light do presidente Bolsonaro.

Salve-se quem puder

A arrogância de tecnocratas com governadores e prefeitos, no Ministério da Economia, deixa claro: a União e os Estados não andam no mesmo barco.

Condição indispensável

Para defender a Democracia, é preciso vencer os bolsões de corporativismo.

