Ataque a tiros termina com quatro mortos no Vale do Taquari

Um homem de 32 anos, armado com uma pistola, invadiu a Sede Comunitária União Arroio Abelha, na zona rural de Sério, no Vale do Taquari, e efetuou disparos contra pessoas que estavam no local na tarde de domingo (03).

Três homens morreram e dois ficaram feridos. O assassino foi morto pela Brigada Militar. Ele chegou no local em uma motocicleta e efetuou mais de 40 disparos. Um dos feridos é pai do atirador.

As vítimas fatais foram identificadas como Cesar Mario Verruck, 46 anos; Imerio Ferri, de 66 anos; e o filho dele, Odair José Ferri, 38 anos.

A Polícia Civil investiga a motivação do ataque. O atirador, identificado como Vanderlei Matthes, não tinha antecedentes criminais e, segundo testemunhas, fez questão de esperar a chegada dos brigadianos para atirar contra os policiais antes de ser morto.