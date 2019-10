Um ataque contra uma mesquita deixou 62 mortos e 33 feridos, no Leste do Afeganistão, durante as orações desta sexta (18). Os explosivos foram colocados no interior da mesquita e acionados à distância. Os mortos estavam rezando no momento da explosão. Nenhum grupo assumiu a ação. O Talibã condenou o ataque, que atribuem às forças do governo ou ao grupo do Estado Islâmico.