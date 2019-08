Atenção! Problemas dentários podem causar doenças cardíacas e afetar o psicológico

Quem não gosta em sorrir exibindo dentes brancos e brilhantes? O sorriso é uma das expressões humanas mais bonitas e conhecido como o “cartão de visitas” de cada indivíduo. Porém, além da estética, manter um sorriso saudável pode evitar até problemas psicológicos: a falta de autoestima é um deles.

O dentista Robson André relata que a vergonha do próprio sorriso faz com que casos de baixa autoestima não sejam incomuns no meio odontológico. “Hoje em dia, facilmente podemos quantificar como o sorriso do paciente afeta sua autoestima. Uma simples visita ao seu perfil do Instagram pode revelar um histórico de imagens sem sorrir ou com sorrisos tímidos, sem exposição dos dentes, e esse quadro está ficando cada vez mais frequente”, disse.

O especialista aponta que a linguagem do rosto é provavelmente a forma mais conhecida de comunicação entre as pessoas e ressalta o motivo pelo qual problemas na estética dental e facial podem acarretar em outras questões de saúde e bem estar. “Fatores como o bullying e a insegurança com a própria imagem podem ocasionar a privação do indivíduo ao convívio social”, explicou.

Porém, outra questão que preocupa os especialistas é o aparecimento de doenças cardíacas, devido a bactérias bucais presentes na corrente sanguínea, e até mesmo a depressão, que é considerada o mal do século.

O doutor Robson André também conta que, os avanços da odontologia estética têm sido um grande aliado para oferecer tratamentos mais rápidos e eficazes aos pacientes. “Hoje temos diversas formas de restabelecer a função e estética de nossos pacientes. Além disso, recentes avanços permitem, inclusive, que o paciente mantenha a estética do sorriso mesmo durante o tratamento”, esclareceu.

