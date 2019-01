Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem coloca uma bomba caseira em frente à histórica pizzaria Sorbillo, no Centro de Nápoles, na quarta-feira (16). O atentado causou danos na entrada do restaurante, mas não deixou feridos. A pizzaria permanece fechada, com um cartaz que diz: “Quem mexe com a pizza mexe com toda Nápoles”.

