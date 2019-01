Atentados matam 15 pessoas no Quênia

Atentados a bomba contra um hotel e um centro comercial deixaram ao menos 15 mortos em Nairóbi, capital do Quênia, nessa quarta-feira. Segundo as autoridades locais, as vítimas incluem um norte-americano e quatro britânicos. Outras 30 pessoas ficaram feridas, incluindo uma gestante. A autoria do ataque foi reivindicada pelo grupo islâmico al Shabaab, da vizinha Somália.

