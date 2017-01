Átila Echamende se apresenta nesta quarta-feira (18) no Rosario Resto Lounge

O Rosario Resto Lounge recebe nesta quarta-feira, 18 de janeiro, a festa de música eletrônica Nasty, da produtora Pulse Entretenimento. Residente do Maori e integrante do projeto Vice Society, Átila Echamende será a atração principal e assumirá as pick ups à 00h30min.

Com 10 anos de experiência, o DJ e produtor desenvolveu sua sonoridade nas pistas alternativas dos eventos open air. Passando por estilos como Electro, Minimal Tech e Progressive House, foi no Tech House e Deep House que encontrou as principais referências para compor seus sets e produções. “Para a Nasty, vou fazer um set não só com o que funciona atualmente nas pistas, mas também com novas tendências. Essa é minha principal característica”, destaca.

Segundo o sócio da Pulse, Christian Becker, a proposta da festa é trazer para o público que realmente curte música eletrônica, uma cena menos comercial e mais underground. “Nosso objetivo é realizá-la a cada 15 dias no Rosario Resto Lounge, promovendo o cenário musical que compõe esse estilo”.

O warm up fica por conta do DJ Edgar Brannco e a sequência da festa, pelo DJ Dhiego Corrêa e DJ Becker.

Terça-feira – Projeto Bendita Terça

Atração: Sullivan & Matheus (Sertanejo)

DJ Residente Marco Fanfa e, convidado, DJ Felipe Pavão.

Quarta-feira – Festa Nasty

Atração: DJ Átila Echamende (Eletrônica)

DJs Edgar Brannco, Dhiego Corrêa e Christian Becker

Quinta-feira – Projeto Quintas Intenções

Atração: Renan de Lucca (Sertanejo)

DJ Residente Marco Fanfa e, convidado, DJ Edson Martinez.

Sexta-feira – Salve Sexta

Atração: Banda Moog

DJ Residente Marco Fanfa.

Sábado – Sábado POP

Atração: Catuípe

DJ Residente Marco Fanfa

Domingo – Sertanejo Lounge

Atração: Júnior & Cézar

DJ Edgar Branco

Terça-feira

Das 19h às 20h = Isento

Das 20h às 22h = R$ 30 M/ R$ 20 F

Das 22h em diante = R$ 40 M / R$ 20F

Quarta-feira

Até as 23h: F Isento

Das 23h até 00H: R$ 15,00 F com nome na lista e R$ 20,00 sem nome na lista

Até 00h: R$ 25 M com nome na lista e R$ 30 M sem nome na lista

Quinta-feira

Das 19h às 20h = R$ 30M / Isento F

Das 20h às 23h = R$ 30 M / R$ 20 F

Das 23h em diante = R$ 50 M / R$ 25 F

Sexta-feira

Das 19h às 20h = Isento

Das 20h às 23h = R$ 30 M / isento F

Das 23h em diante = R$ 40 M / R$ 20 F

Sábado

Das 19h às 20h = Isento

Das 20h às 23h = R$ 30 M / R$ 20 F

Das 23h em diante = R$ 40 M / R$ 20 F

Domingo

Das 19h às 20h = R$ 30 M e Isento F

Das 20h às 21h = R$ 30 M / R$ 20 F

Das 21h às 23h = R$ 50 M / R$ 25 F

Das 23h em diante = R$ 60 M / R$ 25 F

• Véspera de feriado e festas especiais = valores iguais a domingo.

Comentários