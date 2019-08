Um estudante de 18 anos morreu vítima de uma bala perdida na manhã desta sexta-feira (09), na Tijuca, no Rio de Janeiro. Gabriel Ferreira Alves aguardava o transporte para o Colégio Estadual Herbert de Souza em um ponto de ônibus na Rua Conde de Bonfim quando foi atingido. Uma troca de tiros próxima dali, no Morro do Borel, foi registrada por volta das 7h20min.

Deixe seu comentário: