Os atletas do Grêmio treinaram em busca de nova vitória no Brasileirão

Após a consistente vitória sobre o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (27), o grupo de atletas do Grêmio retomou os trabalhos na manhã desta segunda-feira (28) no CT Presidente Luiz Carvalho.

Enquanto os jogadores que atuaram no final de semana no triunfo sobre a equipe carioca efetuaram trabalhos recuperativos no vestiário, os demais foram ao campo para a sessão de treino. Sob orientação do auxiliar Alexandre Mendes e a observação do técnico Renato Portaluppi, os jogadores efetuaram primeiramente um trabalho técnico. O objetivo dos finalizadores era aparar os lançamentos pelo alto dos volantes, dominar no peito e arrematar pro gol.

Depois disso, em campo reduzido, o grupo foi dividido em duas equipes de seis para o enfrentamento. A intenção era a evolução ofensiva com no máximo dois toques de cada um até a finalização. Este momento contou com a participação do atacante Ferreira, do Grupo de Transição, assim como do volante Michel, poupado da última rodada por desgaste físico. Felipe Vizeu correu forte em torno do campo, no seu processo de retorno aos gramados após lesão no joelho.

A delegação gremista viajou após o almoço para o Rio de Janeiro, onde ainda fará mais um treino nesta terça (29) antes de encarar o Vasco da Gama na quarta-feira (30).

Desfalques

O Grêmio ganhou novos problemas para a partida contra o Vasco. Em comunicado da assessoria do clube, Geromel, Alisson e Maicon foram confirmados fora da viagem para o Rio de Janeiro. Vale lembrar que, Kannemann e Matheus Henrique são desfalques por conta da suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido neste domingo, contra o Botafogo. Patrick está fora por conjuntivite.