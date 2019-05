Atletas gaúchos do Pan 2019 serão homenageados

Os atletas gaúchos que participarão dos Jogos Pan-Americanos 2019 vão ser homenageados pelo governo do Estado. Será na manhã do dia 30 de maio, no Palácio Piratini. Participam da cerimônia o governador Eduardo Leite e o secretário do Esporte e Lazer, João Derly. Os 20 atletas representam o RS em oito modalidades no evento, realizado de 26 de julho a 11 de agosto em Lima, no Peru.

