Ator global visita casa de apoio à crianças com câncer

Nicolas Prattes, ator da TV Globo, participou de uma linda ação solidária no Rio de Janeiro. Visitou a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa. Ele brincou e conversou com as meninas e meninos em tratamento.

Confira as fotos:

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews Foto: Daniel Pinheiro/AgNews Foto: Daniel Pinheiro/AgNews Foto: Daniel Pinheiro/AgNews Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

