Atrito entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal prossegue, agora com declaração de Procuradora da República de que a participação da Polícia Federal nas delações premiadas é dispensável

A procuradora da República Thaméa Danelon, integrante do Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal em São Paulo, diz que seus colegas da Operação Lava Jato não desprezam o trabalho feito pela Polícia Federal, mas não existem razões para incluí-los nas negociações de delação premiada. Só procuradores podem oferecer benefícios aos interessados em colaborar, diz ela.

Após os policiais ficarem de fora da costura do acordo com os delatores da Odebrecht cresceu o ruído entre Ministério Público Federal e Polícia Federal. Thaméa admite o clima ruim entre as instituições, mas evita classificar isso como crise.

Uma das procuradoras mais próximas de Deltan Dallagnol, ela defende o colega da acusação de que tenha tentado virar o herói da Lava Jato. (Folhapress)

