Aumenta para 17 o nÃºmero de mortes por gripe A no Rio Grande do Sul neste ano

Mais duas mortes por gripe A foram registradas no Rio Grande do Sul, informou nesta sexta-feira (23) a Secretaria Estadual da Saúde. Com os novos óbitos, aumentou para 17 o número de óbitos pela doença no Estado neste ano.

Segundo o secretário João Gabbardo Reis, uma das vítimas – um homem de 64 anos, natural de Santa Cruz do Sul – havia se vacinado contra a Influenza. Ele tinha doenças crônicas.

O outro homem que morreu, de 53 anos, era morador de Sapucaia do Sul e não havia se imunizado. Os dois foram infectados pelo vírus H3N2.

