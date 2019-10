Aumenta para oito o número de mortes no desabamento de prédio em Fortaleza

Os bombeiros localizaram, na manhã deste sábado (19), o corpo de mais uma vítima do desabamento do Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza (CE). Com isso, subiu para oito o número de mortes confirmadas na tragédia.

O último corpo resgatado é de José Eriverton Laurentino Araújo, de 44 anos, cuidador dos idosos Vicente de Paula e Izaura Marques Menezes, ambos também mortos no desastre.

Somente a síndica do prédio, Maria das Graças Rodrigues, de 53 anos, ainda é tratada como desaparecida. O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Eduardo Holanda, afirmou que há esperança de encontrá-la viva, mas dentro da técnica e experiência da corporação, classifica as chances como remotas.