Acontece Autora e educadora Ana Pregardier fala sobre sua obra infantil aos ouvintes da Rádio Liberdade

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

A autora e educadora Ana Pregardier compareceu na última semana no programa “Chimarreando com a Liberdade”, quando foi entrevistada pelo radialista Evando Leboutte. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A autora e educadora Ana Pregardier compareceu na última semana no programa “Chimarreando com a Liberdade”, quando foi entrevistada pelo radialista Evando Leboutte. Na oportunidade, Ana falou sobre todos os seus livros, em especial do kit composto por oito livros e três jogos que foi sorteado ao final do programa.

Logo após a entrevista, Ana Pregardier decidiu colocar à disposição, durante todo o mês de dezembro, um jogo de educação financeira ao público infantil do Jornal O Sul. “É um presente de Natal da Intusforma a todas as crianças que acessarem aqui”, explicou a Ana, informando o link que segue logo abaixo:

https://www.intusforma.com.br/games/pwa/oqvp/

