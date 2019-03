Autorização em questões eleitorais

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, protocolou nesta segunda-feira (25) no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pedido para que os ministros autorizem que juízes federais passem a ter atribuições para julgar questões eleitorais. Mais cedo, Dodge fez o anúncio da medida durante um seminário internacional sobre transparência e combate à corrupção no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

