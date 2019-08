Auxiliadora Predial anuncia novo diretor-presidente

Márcio Ramos (foto) executivo com passagens pela Pepsico, Gerdau, Claro e Ferramentas Gerais é novo Diretor-Presidente da Auxiliadora Predial, líder nacional no segmento imobiliário. Ramos assume o cargo com o desafio de dar continuidade à trajetória de sucesso da empresa gaúcha, iniciada em 1931.

Ingo Voelcker, Presidente até então e Christian Voelcker, Vice-Presidente, últimos dois executivos acionistas da família fundadora da empresa, passam a integrar o Conselho de Administração. A contratação faz parte da estratégia de profissionalização da companhia, iniciada em 2008.

“A história da Auxiliadora Predial, sua excelente reputação e sua estrutura de gestão reúnem todas as condições necessárias para crescer em um mercado em constante evolução. É com grande satisfação que assumo este desafio”, destaca Márcio Ramos.

Com 88 anos de atuação no mercado imobiliário, a Auxiliadora Predial tem matriz em Porto Alegre e contabiliza atualmente mais de 60.000 imóveis em estoque para vendas e/ou locação, administrando cerca de 200 mil unidades, localizadas em mais de 3.100 condomínios no RS e SP. Conta também com uma grande rede de agências imobiliárias no país com mais de 35 unidades, entre próprias e franquias, localizadas na capital gaúcha, interior do RS e SP.

Deixe seu comentário: