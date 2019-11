Auxiliadora Predial lança Black Friday Condomínios

A Auxiliadora Predial promove nos dias 08 e 09 a maior ação de vendas na área de gestão de condomínios no país. É o Black Friday Condomínios, evento com mais de 30 horas de duração, para a captação de novos clientes e fidelização dos atuais clientes da carteira da administradora. Durante a promoção, serão oferecidas aos participantes vantagens exclusivas na aquisição de serviços, esclarecimentos de dúvidas com uma equipe de especialistas do setor sobre inadimplência, valorização do patrimônio e redução de custos, entre outros temas de interesse.

O destaque da promoção é o sorteio de R$ 10 mil , destinados à aplicação em melhorias no condomínio, que serão definidas pelos moradores. Segundo Roger Silva, Diretor de Condomínios da empresa, ” o objetivo deste mega evento, além de promover um aquecimento do mercado, é oferecer ao público uma oportunidade única para conhecer nossa área de condomínios, nossa equipe altamente capacitada para atendimento do cliente e a qualidade dos serviços oferecidos pela administradora”. O Black Friday Condomínios Auxiliadora Predial, acontece na agência Petrópolis (Lucas de Oliveira, 1969) na sexta-feira (08) a partir das 12 horas.No sábado (09) a promoção será realizada entre às 9 horas e 19 horas.