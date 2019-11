O Dmae instalou um conjunto formado por tampão de ferro e laje de suporte na avenida Mauá, esquina com a rua Coronel Vicente, no Centro Histórico de Porto Alegre. Em setembro, um conserto causou grande congestionamento de trânsito no local, exigindo como solução provosória a colocação de uma laje de concreto, mas a estrutura não era a ideal para o fluxo e peso dos veículos.