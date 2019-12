Avião com cem pessoas a bordo cai no Cazaquistão

Um avião com cem pessoas a bordo caiu nesta sexta-feira (27) no Cazaquistão. O acidente aconteceu logo após a decolagem, às 7h no horário local. A aeronave partiu de Almaty, a maior cidade do país, com destino à capital Nursultan.

Pelo menos 14 pessoas morreram. Outras 66 foram levados a hospitais, sendo 17 em estado grave, segundo autoridades locais.

A aeronave da empresa Bek Air é um Foker 100. O avião atravessou um muro de concreto e depois bateu em um edifício de dois andares, mas não explodiu.