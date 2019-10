Um avião da Ethiopian Airlines fez um pouso de emergência em Dacar, no Senegal, nesta terça-feira (8). Não há relato de vítimas, de acordo com a Reuters. A aeronave teve problemas de motor e voltou à pista minutos depois de decolar, de acordo com uma porta-voz do aeroporto. Trata-se de um Boeing 767 com 90 passageiros, além da tripulação.

Deixe seu comentário: