Passageiros de um avião que havia acabado de decolar nesta terça (15) do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, viveram momentos de tensão ao verem clarões perto da asa. Com problemas técnicos confirmados, a aeronave precisou pousar no Galeão, minutos após a decolagem. Uma das pessoas que estava na ponte aérea conseguiu filmar os clarões, que parecem causados por fogo.