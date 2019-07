Ayrton Senna terá homenagem da Marinha em um navio que passará por 15 países ao redor do mundo

A Marinha do Brasil fará uma homenagem especial aos 25 anos de legado de Ayrton Senna, piloto tricampeão mundial de Fórmula 1. O Navio-Escola “Brasil” fará uma viagem por 15 países e passará por 18 portos ao redor do mundo, contando um pouco da história do maior piloto de todos os tempos para os tripulantes da embarcação.

Serão colocados vídeos sobre a carreira de Senna nas televisões do navio, além de um banner sobre o aplicativo Senna 360, onde os usuários terão acesso a um museu virtual sobre a carreira do piloto. Uma réplica do icônico capacete de Senna da temporada de 1993 será exposta, sendo o capacete cedido pelo Instituto Ayrton Senna.

O navio suspende da Ilha do Mocanguê, que fica sob a Ponte Rio-Niterói, no dia 21 de julho depois das 10h. A volta está programada para o dia 15 de dezembro ainda neste ano.

“Estamos muito felizes com essa homenagem que será feita pela Marinha do Brasil ao Ayrton. Ele foi um exemplo para todos os brasileiros, dentro e fora das pistas, por isso estamos muito honrados de saber que a história do meu tio será passada para os tripulantes e todos que tiverem a oportunidade de visitar o navio ao redor de vários países”, disse Bianca Senna, a sobrinha do piloto e diretora de Branding do Instituto Ayrton Senna.

Esta será a 33ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (VIGM). A comissão tem o propósito de complementar, com ênfase na experiência prática, os conhecimentos teóricos adquiridos pelos militares na Escola Naval durante o ciclo escolar, aprimorar a formação cultural dos futuros Oficiais da Marinha do Brasil (MB) e representar o País e a Marinha nos diversos portos visitados, promovendo o estreitamento dos laços de amizade com as nações amigas.

O Navio-Escola “Brasil” também passará por outros dois portos no Brasil: Salvador, na Bahia, entre os dias 24 e 26 deste mês, além de atracar em Fortaleza, no Ceará, na volta, entre os dias 7 e 9 de dezembro.

Um dos portos mais especiais que o Navio-Escola “Brasil” atracará é o de Mônaco, local onde Senna fez história com seis vitórias na Fórmula 1, sendo até hoje o recordista de triunfos no circuito, que fica exatamente na área portuária.

