Badesul possibilitará excelentes negócios na Expodireto 2018

O Badesul, agência de fomento do Estado, está preparado para realizar ótimos negócios na Expodireto 2018 – feira internacional integrada com a cadeia produtiva do agronegócio e que se destaca na difusão de tecnologias e inovação do país no segmento.

Financiamentos direcionados à aquisição de colheitadeiras, tratores, implementos agrícolas, equipamentos de irrigação, açudes, correção de solos, armazenagem e para tantos outros fins serão oferecidos para modernização do setor primário gaúcho.

A agência de fomento do Estado se apresentará como uma excelente alternativa para que os produtores agrícolas do Rio Grande do Sul possam modernizar as suas propriedades. O Badesul disponibilizará recursos na ordem de R$ 100 milhões para a edição da Expodireto de 2018 (a mesma quantia do ano passado) e não cobrará taxa de análise para projetos de financiamento protocolados no período da feira. Outra condição especial ofertada durante a Feira é a possibilidade da realização de operações de crédito em equipamentos isolados para os programas Pronamp, Moderfrota e Moderinfra Irrigação, recebendo como garantia apenas alienação fiduciária das máquinas, mas financiando apenas até 75% do investimento com as seguintes condições: sem carência e prazo de 5 anos de amortização, tanto para clientes do Badesul com pagamentos pontuais, como clientes novos, todos com rating AA e A. O Badesul também está apoiando o desenvolvimento e a ampliação da olivicultura e da noz pecan no Rio Grande do Sul através da disponibilização de financiamento.

A quantia será destinada para projetos de modernização, expansão e consolidação do agronegócio, dentre os quais, destacam-se os investimentos de irrigação e de armazenagem. O Badesul tem tido um papel de importante no financiamento ao investimento no setor agropecuário do Rio Grande do Sul, aproximadamente 40% de sua carteira de financiamento são de projetos do agronegócio.

A instituição trabalha acreditando que a constante modernização do setor traz um protagonismo diferenciado em qualidade e produtividade para o Rio Grande do Sul, tornando-o um importante fornecedor mundial.

“O Badesul está focado em contribuir com a modernização e inovação do agronegócio no Estado, cooperando para sua sustentabilidade, geração de emprego e renda no campo”, destaca Susana Kakuta, presidente do Badesul.

O Badesul, através do atendimento de técnicos especializados no agronegócio, está capacitado para atender todas as propostas qualificadas para financiamentos do setor agrícola, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e progresso do segmento. O estande do Badesul estará localizado no Lote 914 do Parque Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, Rio Grande do Sul.

Deixe seu comentário: