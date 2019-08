O RS Criativo, programa estratégico do governo do Estado, vai estar com sua caravana em Bagé, na Região da Campanha, nesta sexta (23). O programa é uma parceria da Secretaria da Cultura com o Ministério das Cidades, através da Secretaria Especial da Cultura. Um dos eixos de atuação do RS Criativo é o Territórios Criativos, criado para fortalecer a economia criativa nas diferentes regiões.

