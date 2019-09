Bailarina de Anitta ganha milhares de seguidores após a revelação de que ela tem relações sexuais com a cantora

A bailarina Ohana Lefundes viu seu número de seguidores no Instagram crescer nos últimos dias. Ela ganhou mais de 50 mil depois de vir a público que seu envolvimento com Anitta ultrapassa a esfera profissional. Ela contabiliza no momento um total de 203 mil.

Tatuagem no bumbum

Seu sucesso virtual vai além do número de seguidores. A bailarina tem vários fã-clubes na internet, e até em Portugal. Em seu perfil, são muitas as fotos revelando a beleza de Ohana Lefundes, que também é atriz e modelo. Em uma delas, é revela sua tatuagem no bumbum: “Yes Sir” (“Sim senhor” escrito em inglês).

Anitta e Ohana ficam juntas de vez em quando e também na companhia de uma terceira pessoa, como foi o caso do ex-namorado da Poderosa, o surfista Pedro Scooby. A dançarina era a favorita do ex-casal para apimentar a relação.

Acostumada a ousar no palco, Ohana está sempre ao lado de Anitta. Em uma das performances que postou no Instagram, as duas se aproximam e quase de beijam. Em outra, ela abre espacate de frente (escala, abrindo as pernas, mostrando sua flexibilidade) e “bate cabeça”, para o delírio do público.

Anitta costuma comentar as fotos de Ohana com elogios. Em uma em que ela aparece de biquíni, a cantora escreveu: “Afff”. “Afff você, Anitta”, respondeu a bailarina. Em outra, Ohana postou uma foto das duas, em que aparece segurando firme no short da poderosa e escreveu: “Joguinho novo, com você me atrevo”. “Novo?”, respondeu Anitta.

Gabigol

O namoro entre Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Rafaella Santos, irmã de Neymar, pode ter chegado ao fim. Segundo o programa Fofocalizando, do SBT, Rafaella teria decidido apagar as fotos que tinha com o jogador do Flamengo de suas redes sociais depois dele ter comparecido a uma festa realizada na casa de Anitta, na última quarta-feira (18).

Gabigol também apagou as fotos com Rafaella Santos e deixou de segui-la no Instagram. Os dois haviam oficializado a relação em agosto. David Brazil havia compartilhados vídeos da festa e apagou algum tempo depois, alegando ter recebido muitas mensagens de torcedores do Flamengo reclamando da presença de Gabriel no local, pois ele teria treino no dia seguinte. Anitta alegou que conhecia o jogador há pouco tempo e não sabia do namoro dele com a irmã de Neymar.

Foto

Anitta publicou uma foto ao lado do cantor e produtor musical Pharrell Williams na tarde desta sexta-feira (20). Anitta apenas publicou um emoji de coração na legenda da foto, marcando Pharrell e não deu mais detalhes sobre o encontro, que ocorreu em viagem aos Estados Unidos.

Pharrel Williams é bastante conhecido no Brasil, entre outros trabalhos, pela música Happy. Inúmeros seguidores de Anitta se animaram por conta da postagem nas redes sociais. Esta não é a primeira vez que os dois se encontram: em maio de 2018, por exemplo, Anitta fez um registro ao lado de Pharrel Williams, afirmando “não ter palavras” para a situação.

