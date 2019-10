Bairros da Zona Norte de Porto Alegre ficam sem água nesta segunda

Nesta segunda-feira (14), o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) substitui registros de água na Estação de Bombeamento Ouro Preto, na Zona Norte de Porto Alegre.

Os trabalhos começam às 18h, afetando o abastecimento nos bairros Costa e Silva, Jardim Carvalho, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Jardim Sabará, Mario Quintana, Morro Santana, Parque Santa Fé, Rubem Berta, Sarandi e Santa Rosa de Lima.

A previsão é de que o fornecimento de água seja normalizado durante a manhã desta terça-feira (15). Nas partes altas da rede, o retorno do abastecimento poderá demorar mais. O serviço do Dmae ocorre mesmo com chuva.

Depois da interrupção no abastecimento, a água poderá apresentar turbidez e cor, devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da canalização pela pressão. Os consumidores devem registrar o endereço da ocorrência pelo telefone 156, opção 2, para eventual lavagem da rede ou do ramal predial.