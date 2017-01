Bala Ã© encontrada na fuselagem de aviÃ£o da Latam

Uma bala foi encontrada na fuselagem de um avião da Latam. A empresa confirmou o fato. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, o projétil – que aparenta ser de um fuzil – foi encontrado quando a aeronave passava por manutenção em São Carlos, no interior de São Paulo. Ainda de acordo com a empresa, não é possível precisar quando e onde o avião foi atingido.

O último voo desta aeronave foi entre Guarulhos (SP) e Barcelona (Espanha). Logo após essa viagem, o avião seguiu para o centro de manutenção.

O caso foi comunicado à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e as investigações estão a cargo da Polícia Federal. A Anac informou, em nota, que “tomou ciência do ocorrido por meio de contato com a área de segurança da Latam. Devido a excepcionalidade do caso, a agência acompanha as investigações conduzidas pelo Departamento de Polícia Federal, prestando todo o auxílio necessário”.

Comentários