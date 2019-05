As receitas externas do agronegócio vão impulsionar menos a economia brasileira neste ano. As exportações perdem força e vão render menos do que no ano passado. Os preços externos de commodities estão em queda. No ano passado, as exportações totais do setor foram recordes, somando US$ 102 bilhões. Neste ano, deverão ser pelo menos US$ 8 bilhões inferiores.

