42ª Expointer fecha com crescimento de 17,37% em vendas

A 42ª Expointer, que chega ao fim na noite deste domingo (1º) após nove dias de feira, teve resultados extremamente positivos, conforme anunciado ao meio-dia durante coletiva de imprensa do Sistema Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul). Houve um aumento de 17,37% no volume de negociações em relação ao ano passado. Os negócios feitos somam R$ 2.699.868.739,57. Os dados foram apresentados pelo governador do Estado, Eduardo Leite, durante a coletiva.

O principal responsável para alavancar os negócios foi o setor de máquinas e implementos, que gerou R$ 2,546 bilhões em renda, com um crescimento de 11,43% comparado a 2018. A agricultura familiar também teve destaque expressivo, injetando R$ 4,54 milhões na feira, o que representa um aumento de 13,51%. Os artesanatos trouxeram R$ 1,375 milhões à feira, crescendo 8,38% frente a 2018. No setor automobilístico, o aumento de negócios foi de 20%, com R$ 139 milhões em rendimentos. Já as negociações de animais tiveram uma queda. Este ano, o setor trouxe R$ 8,443 milhões à Expointer, enquanto que no ano passado o valor foi de R$ 10,269 milhões.

Para o governador, a Expointer deste ano serviu para comprovar que, embora haja dificuldades no governo, a economia do Estado é forte. “O volume de negócios foi expressivamente maior, o que confirma as nossas expectativas positivas para esta edição. Mais do que isso, nos injeta muito otimismo e confiança na economia do Rio Grande do Sul”, ressaltou o governador, durante a coletiva.

O resultado de 2019 só não foi melhor que os anos de 2013 e 2014, que o governador caracterizou como “período de grande expansão econômica”. Segundo Leite, o grande número de vendas deste ano é sinônimo de expectativa no desempenho da economia pro futuro. “Se estão comprando e investindo, significa que confiam no futuro das suas lavouras. Portanto, nos dão uma expectativa muito positiva de bons negócios e desenvolvimento econômico para o nosso Estado.” Para o próximo ano, a palavra é otimismo, já que o Parque Assis Brasil estará completando 50 anos. “Será motivo de grandes celebrações para ajudar a injetar ainda mais otimismo para a nossa economia”, completou o governador.

Além dos resultados econômicos, os debates políticos também foram muito importantes para o fortalecimento da feira, conforme o presidente da Farsul, Gedeão Pereira. “Existe um alinhamento estratégico entre os produtores rurais, governo estadual e governo federal. Por si só, este alinhamento natural por uma questão de pensamento ideológico dos três poderes fez com que a Expointer deslanchasse da melhor maneira possível, na maior harmonia possível, e estamos colhendo sim grandes resultados, porque o peso político de presença nesta Expointer foi muito forte”, declarou Pereira. O presidente da Federação destacou a presença da ministra da agricultura, Tereza Cristina, por um dia e meio na feira. Além disso, outras personalidades do setor de agronegócio participaram ativamente de painéis e debates durante a Expointer.

O público também apresentou grande crescimento. No ano passado, o total de visitantes chegou a 370.581. Este número já foi ultrapassado e, até o fim deste domingo, a expectativa é de que a quantidade de visitantes durante os nove dias de feira feche em cerca de 420 mil pessoas.

Crescimento de 45,3% no Banrisul

O aumento do volume total de negócios prospectados pelo Banrisul durante a 42ª Expointer foi de 45,3% em relação ao ano passado, cerca de R$ 327,2 milhões. Conforme o governo do Estado, o grande destaque nesta edição foi incremento de 251,4% na demanda por financiamentos para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Os itens mais procurados foram tratores, colheitadeiras, semeadeiras, pulverizadores, plataformas de corte e plantadeiras. A procura também foi expressiva por financiamentos para instalação de sistemas de energia fotovoltaica.

Houve aprovação e assinatura de contratos das operações solicitadas por produtores rurais, cooperativas e empresas do setor agro ainda durante a feira. O Banrisul anunciou que fará forte campanha pós-feira em parceria com concessionárias de máquinas e equipamentos para ampliar ainda mais os resultados positivos obtidos no setor.

