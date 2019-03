O Banco Central encontrou R$ 1.217,15 na conta de Maristela Temer, filha do ex-presidente Michel Temer (MDB). O emedebista teve R$ 8,2 milhões confiscados por ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio, que deflagrou a Operação Descontaminação, desdobramento da Lava-Jato. O magistrado havia ordenado o sequestro de R$ 3,208 milhões de Maristela e R$ 62 milhões do ex-presidente.

