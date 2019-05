Banco de Sangue do Clínicas necessita de doações

O Banco de Sangue do Hospital de Clínicas está com os estoques muito baixos, especialmente de sangue O-. Esta situação tem sido recorrente nos últimos dias, podendo ocorrer a suspensão de procedimentos eletivos. O doador deve se dirigir à Rua São Manoel, 543, 2º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e aos sábados, das 8h às 12h (limitado a 80 doadores). Para agilizar o atendimento, é possível agendar a doação através do site.

