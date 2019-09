Banco de Sangue do Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre, necessita de doadores

O Banco de Sangue do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) necessita, com urgência, de sangue dos tipos O positivo e A positivo, devido ao nível crítico dos estoques. Para manter níveis estáveis são necessárias 80 doações por dia, mas, em comunicado, a instituição informa que tem recebido apenas metade deste número.

Os doadores podem dirigir-se ao local, no segundo andar do Hospital Conceição, na Av. Francisco Trein, 596, Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e aos sábados, das 7h30 às 12h. Para doar, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, além de apresentar boa saúde, não ser usuário de drogas e não estar grávida. Mais informações podem ser verificadas no site. (LINK)

O Banco de Sangue do GHC atende aos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina.

