Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Campanha "Valorize seu Talento", criada pela WMcCann, encoraja o “Feliz Recomeço” Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Reconhecimento, valorização, ajuda e oportunidade de recomeçar. É com base nesses conceitos que o Banco do Brasil lança uma campanha totalmente inédita para o segmento, com o objetivo de instigar todos os brasileiros a iniciarem o ano-novo com ações capazes de promover recomeços. Desenvolvida pela WMcCann, a ação Valorize seu Talento incentiva o público a olhar para si e perceber algo que já faça bem e que possa ser ensinado. A partir daí, o público enviará vídeos compartilhando seus ensinamentos com pessoas que possam assistir, aprender e, assim, recomeçar. Entre todos os vídeos enviados, 100 receberão prêmios em dinheiro – o que também é um incentivo para organizar a própria vida e investir em um recomeço. “Queremos ajudar os brasileiros a começar o ano com otimismo, pois cuidar do que é valioso para as pessoas está no DNA do banco”, destaca Antonio Hamilton Rossell Mourão, gerente executivo de Marketing Institucional.

Na prática, funciona assim: qualquer pessoa que tiver conta-corrente no Banco do Brasil pode se inscrever no hotsite valorizeseutalento.com.br e enviar um vídeo contando qual talento pretende compartilhar. Uma comissão avaliadora selecionará os 200 melhores, que deverão gravar e cadastrar suas videoaulas. Desses, 100 serão escolhidos e receberão o valor de R$ 5 mil. E não para por aí: uma votação popular dará uma ajuda extra aos premiados. Os 20 mais votados receberão mais R$ 5 mil – acumulando um total de R$ 10 mil – além terem seus conteúdos compartilhados nos canais do banco. Já aquele que tiver o maior número de votos terá um bônus de R$ 10 mil, somando R$ 20 mil.

Dividida em três etapas, as peças trazem o conceito “Feliz Recomeço”. A proposta é lembrar que faz parte da essência do brasileiro acreditar no impossível – errando e acertando -, recomeçando quando for preciso.

As inscrições para participar da ação Valorize seu Talento vão até 15 de janeiro de 2020. Os 200 participantes selecionados na primeira etapa serão notificados entre 25/1 e 2/2. A votação popular vai de 12/2 a 26/2 e o resultado final sai dia 6/3. Os ganhadores serão anunciados nas redes sociais e no site valorizeseutalento.com.br.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=MMWbvB6Md2M

