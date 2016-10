Bandido é morto após perseguição policial na Região Metropolitana de Porto Alegre

Um criminoso de 23 anos foi morto e outro de 22 anos foi preso após uma perseguição policial na Região Metropolitana de Porto Alegre, no fim da madrugada desta segunda-feira (10). Ele e um comparsa fugiram de uma abordagem da Brigada Militar no bairro Morada do Vale, em Gravataí.

Os dois estavam em uma motocicleta e se dirigiram para Cachoeirinha, onde desceram do veículo e trocaram tiros com os policias em frente a uma residência na Vila Fátima. Os homens têm antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Os brigadianos não se feriram. Um revólver foi apreendido.

