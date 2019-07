Banrisul lança cartão de crédito virtual

O Banrisul lançou mais uma opção para facilitar o dia a dia de seus clientes: o cartão de crédito virtual, disponível nas bandeiras Visa e Mastercard. O cartão pode ser utilizado em pagamentos feitos em lojas virtuais, em aplicativos de streaming, de transporte e de alimentos e também em atendimento telefônico por meio de transação digitada.

O cartão de crédito virtual funciona como um cartão adicional do cartão físico, com o mesmo limite de crédito, porém com numeração diferente. O cartão não necessita de senha, e o código de segurança é modificado a cada utilização, o que torna mais difícil a ocorrência de fraudes ou comprometimento dos dados do cliente.

Os portadores dos cartões de crédito físicos já têm automaticamente o cartão virtual disponível para ser ativado na área Meus Cartões do app Banrisul Digital. Para novos cartões emitidos pelo Banrisul, a versão virtual pode ser gerada em apenas dois dias, o que significa que o usuário não precisa esperar a chegada do plástico para começar a efetuar compras online.

Se houver alguma ocorrência com o cartão de crédito virtual, o cartão físico não será comprometido, pois os dois funcionam de forma independente. E caso o cliente perca o cartão físico, o cartão virtual continua funcionando normalmente.

O cartão de crédito virtual pode ser incluído nas carteiras digitais Masterpass e Visa Checkout. As transações realizadas com o cartão virtual também acumulam pontos nos programas BanriClube, MasterCard Surpreenda (mediante cadastro no site www.surpreenda.naotempreco.com.br ) e Vai de Visa (mediante cadastro no site www.vaidevisa.visa.com.br).

Atualmente o cartão de crédito virtual está disponível somente para pessoas físicas. Em breve, também será disponibilizado para os cartões de crédito Business.

