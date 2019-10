Nessa quarta-feira, o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, foi um dos painelistas da tradicional reunião-almoço “Tá na Mesa”, promovida pela Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul). Junto com representantes do Sicredi, Badesul, BRDE e Agibank, ele falou sobre os processos de modernização digital e outras transformações em curso no segmento.

