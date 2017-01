Barack Obama revogou a lei que assegura o visto permanente para os cubanos que entrassem ilegalmente nos Estados Unidos

Nesta quinta-feira, o presidente norte-americano Barack Obama revogou a lei que assegurava o visto de permanência para qualquer cubano que chegasse ilegalmente aos Estados Unidos. A medida, anunciada uma semana antes de o democrata deixar a Casa Branca, está prevista no acordo para retomada de relações com as autoridades de Havana.

A medida tem efeito imediato e, agora, cerca de cinco décadas depois, os cubanos enfrentarão restrições similares às de outros cidadãos latino-americanos que chegam em busca do “sonho americano”.

A mudança na legislação vinha sendo trabalhada há meses e foi apressado porque milhares de cubanos decidiram navegar o mar entre a ilha caribenha e o Estado da Flórida, nos últimos meses, a fim de chegar antes da revogação. “Se o presidente não tomasse tal atitude, muitas vidas estariam em risco”, declarou um assessor do governo em Washington.

Comentários