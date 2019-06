Pescadores encontraram uma embarcação soterrada às margens do Rio Grande, em Ribeirão Vermelho (MG). O barco a vapor do século 19, com cerca de 10 metros de comprimento, seria responsável pelo transporte de passageiros e pequenas mercadorias. Uma outra embarcação também apareceu com a baixa da Represa do Funil. Uma lancha, toda feita de madeira, não vai poder ser restaurada