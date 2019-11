Barco Cisne Branco será palco das comemorações dos 30 anos da BarberShop

O Barco Cisne Branco receberá nesta quinta-feira, 14 de novembro, a partir das 21h, a festa de comemoração dos 30 anos da BarberShop. Desde 1989 valorizando a cena cultural da capital e aliando serviços e produtos de excelência com o bom atendimento, o local se tornou referência no conceito de barbearia contemporânea, moderna e ágil.

A celebração terá um show da banda Base Sonora, que apresenta o melhor do Pop Rock nacional e internacional, com clássicos de todas as gerações. O grupo conta com o atual proprietário da BarberShop, Régis Vernetti, na bateria. A noite ainda terá a participação do DJ Madblush, multiartista que trabalha com música desde os anos 90 produzindo festas e tocando em várias casas e clubs de cidades como Porto Alegre, São Paulo, Santa Catarina e Montevideo. O repertório mistura house music, pop, tambores, hits e alguns clássicos remixados.

Os ingressos estão disponíveis na BarberShop e nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). Os valores são de R$ 60,00 (meia-entrada), R$ 65,00 (solidário, com doação de 2kg de alimentos ou 2 produtos de higiene) e R$ 120,00 (inteiro).

Serviço/ Quinta-feira, 14 de novembro/ Atracadouro do Gasômetro/ Embarque: 20h / Saída: 21h/ Retorno: 00h30