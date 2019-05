Pelo menos sete pessoas morreram nesta quarta-feira (29), no naufrágio de um barco turístico com 34 pessoas – 32 turistas e dois tripulantes – no rio Danúbio, na altura de Budapeste, segundo Pál Györfi, porta-voz do Serviço Nacional de Ambulâncias da Hungria. Outras sete pessoas que foram resgatadas foram levadas para hospitais e mergulhadores buscam desaparecidos.

